Можно ли платить за воздух? Реалии действительности показывают, что подобный парадокс в нашей стране не только возможен, но даже получает юридическое обоснование, о чем свидетельствует положение, в котором оказались жители микрорайона Снеговая падь во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Тысячи «счастливых» обладателей (большинство из которых военнослужащие, уволившиеся в запас и члены их семей) квадратных метров от государства в придачу к долгожданным ключам от квартир получили долги, начисленные за капитальный ремонт абсолютно нового дома. Примечательно, что начисления были произведены за период, когда квартиры даже еще не были переданы ничего не подозревающим новоселам, в одно мгновение ставшими злостными неплательщиками. Подробности этой истории, на грани юридического абсурда, в материале DEITA.RU.

Новогоднее чудо

В самый канун Нового, 2013 года, пока в домах жителей столицы Приморья вовсю шла подготовка к наступающему празднованию – стремительно нарезались салаты, докупалось все необходимое, упаковывались, чтобы через несколько часов быть развернутыми, подарки, а по телевизору крутили все ту же «Иронию судьбы» - в только отстраиваемом районе Снеговая падь, незадолго до боя курантов, было введено в эксплуатацию 6 новехоньких домов на 1290 квартир. Фактически распределение жилья в сданных объектах началось спустя 2-4 года после непосредственного ввода в эксплуатацию.

Отметим, застройщиком объектов официально выступало Управление капитального строительства Минобороны, генподрядчиком -«Дальспецстрой», а заказчиком Российская Федерация. Федеральные бюджетные средства были выделены под исполнение одной из «приоритетных» задач – обеспечение жильем военнослужащих. Но, как говаривал классик, "Хотели, как лучше - получилось как всегда».

«Шесть объектов, непонятно как введенных в новогоднюю ночь, очевидно, по принципу «быстрее-скорее» доложить об общем числе сданного жилья. Вложили цифры в доклад, похлопали, поаплодировали, но заселение-то началось не в 2013, а с 2015 и вплоть до 2017 года», - рассказывает один из получателей квартир Иван Мартынов. «Да они и не могли быть введены в 2013, недостроенными - это раз, и с нарушением законодательства - это два», - продолжает мужчина. Следовательно, в своих парадных отчетах для президента, чиновники умышлено завышали показатели о вводе нового жилья для военнослужащих, так как на тот момент перечисленные дома по сути были стройплощадками.

Выводы Ивана подкреплены ответом департамента имущественных отношений Министерства обороны, подтверждающим, что «указанные в обращении многоквартирные дома введены в эксплуатацию 31.12.2013 г., при приеме домов в эксплуатацию были выявлены существенные недостатки, мешающие нормальной эксплуатации жилого фонда, что, в свою очередь, повлекло задержку в заселении домов». «Как Вам такой ответ? Ввели в эксплуатацию то, что самой эксплуатации не подлежит! Юмористическая программа получается, а не действия государственных структур», - комментирует военнослужащий.





Ни кола, ни двора

Более того, при расследовании обстоятельств ввода в эксплуатацию домов выявилась еще одна странность. В момент выдачи разрешений на ввод жилья в эксплуатацию и по сегодняшний день у домов (а вернее под ними) отсутствуют земельные участки. Так, согласно данным открытой кадастровой карты Владивостока, участки, на которых стоят дома, не принадлежат собственникам, проживающим в них. При этом, в федеральном законе «О введении в действие Жилищного Кодекса РФ» читаем что «домам, построенным после введение в действие ЖК РФ (то есть 2005 года – прим.ред.) запрещено выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию, если сведения о земельном участке такого дома, а также иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав этого дома не внесены в Единый государственный реестр недвижимости». Следует заметить, что формирование земельного участка, на котором расположен дом, осуществляется органами государственной власти или органами местного самоуправления. В данном случае администрацией города Владивостока.

«Однако администрация упорно не хочет признавать факт того, что почти 5 лет назад выдала разрешения на ввод домов в эксплуатацию с нарушением закона», - говорит Иван Мартынов. - «И знаете, я не могу понять: почему в законе наложен прямой запрет на ввод дома после 2005 года без земельных участков, но чиновникам на это плевать. А органы, которые должны пресекать данные действия, просто не видят очевидного. Ведь как мы понимаем написанное? – Буквально, когда вы читаете: «Запрещено гадить на газонах» – значит этого делать нельзя. Если в законе прямо написано: «Запрещено вводить дом в эксплуатацию без наделения его земельным участком и постановки на кадастр, значит невозможно без всего этого объявлять об его сдаче», - рассуждает житель. Настаивая, что администрация города не могла этого не знать и не увидеть. Тем не менее, дом почему-то введен, а закон нарушен.





Подвели под капремонт

Но беда, как известно, не приходит одна. Череда вышеописанных юридических несоответствий в дальнейшем привела и к другим последствиям, ущемляющим права проживающих в этих домах людей. Параллельно вводу домов в эксплуатацию, сведения о них были внесены и в перечень программы капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, утвержденной, кстати, также 31 декабря 2013 года.

Однако и здесь администрацией было нарушено законодательство, полагает Мартынов, приводя следующие аргументы: во-первых, программа капитального ремонта Приморского края говорит о том, что участниками программы являются собственники жилья в многоквартирном доме. На момент же утверждения программы ни одного собственника жилья в домах не существовало. Так, первый собственник, да и тот в лице государства появился в них не раньше апреля 2014, в момент постановки на государственный кадастровый учет. Впрочем, это обстоятельство не помешало внести дома в перечень программы капремонта заранее, за полгода и год до момента, когда у домов появился участник (собственник) этой программы.

Как мы помним, региональная программа капремонта утверждена 31 декабря 2013. При этом, известно, что сведения о домах для включения в нее поданы администрацией Владивостока спустя 18 дней после ее утверждения. Не смотря, на то, что закон предусматривает включение вновь введенных в эксплуатацию многоквартирных домов в момент актуализации программы. Сведения о включении в программу домов должны были быть направлены региональному оператору не день-в день, а не ранее чем через три календарных месяца с момента возникновения оператора в принципе. «Таким образом действия администрации Владивостока идут в разрез с требованием краевого законодательства, так как наши дома включены в программу не при ее актуализации, а уже после ее утверждения. Более того, краевой закон установил, что сведения о многоквартирных домах, вносимые в базу данных программы, должны соответствовать данным органа технической инвентаризации (БТИ), статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики Приморского края и данным электронного паспорта дома. Но регистрация домов в кадастре произошла гораздо позже утверждения программы», - комментирует Мартынов. Это означает, что у органов БТИ и статистики никаких данных о домах быть не могло, так как данные органы черпают информацию из кадастра. И уж тем более данные, подаваемые о домах администрацией, никаким электронным паспортам домов соответствовать не могли, так как этих паспортов нет до сих пор, говорит военнослужащий: «Очевидна манипуляция законодательством, когда в какой-то безумной погоне администрация Владивостока впихнула дома в программу, наступив на горло законодательству».





Платите и не фоните

Вытекающим фактом из цепочки противоречий закону, стало обложение порядка 3000 тысяч вселившихся в дома людей необоснованными взносами за капремонт. Хотя закон и предусматривает, что новым многоквартирным домам дается льгота, в виде освобождения от уплаты собственниками жилья взносов на капитальный ремонт на определенный срок. Помнится, с чем соглашался и президент Путин, говоря, что подобная отсрочка выглядит справедливой. В законодательстве Приморского края такой льготный период для домов, вновь построенных и внесенных в программу после ее утверждения (в момент актуализации), составляет 5 лет после ввода домов в эксплуатацию. При этом для жителей Снеговой пади она стартовала раньше, чем они получили жилье в собственность. В довесок с квитанциями с долгом.

И если образовавшиеся за квартирой долги по ЖКХ не могут переходить от одного собственника к другому, а закрепляются за конкретным должником, то неоплата стоимости капитального ремонта переходит от одного собственника к другому, закрепляясь за жилым помещением.

Однако, тот же Иван Мартынов, как и сотни других жильцов, получали квартиры в новостройке, оказавшись первыми заселившимися в них жильцами. Кто же тогда проживал в квартирах до предоставления их военнослужащим? А предыдущим собственником было Министерство обороны. Отчего-то не уведомившее людей о том, что за помещением числится обременение. Суммы которого с каждым месяцем лишь продолжают увеличиваться, уже исчисляясь миллионами рублей.

На сегодняшний день текущая задолженность собственников по взносам за капремонт в шести уже упомянутых МКД составляет более 12 миллионов рублей.

«Да, потому что мы не намерены оплачивать чужие ошибки и неправомерные распоряжения», - объясняет причины подобной «несознательности» людей Иван Мартынов, - «Мы уже измучились с проблемой начисления взносов на капремонт. Зато переступившие закон местные власти требуют соблюдения закона ни в чем не повинными гражданами. Получается, что мы живем в государстве, где чиновникам можно нарушать законодательство и манипулировать им, а мы становимся заложниками этих нарушений и манипуляций».





Путин, помоги

Попытки заставить чиновников исправить то положение, в котором, по их же вине, оказались тысячи вселившихся, в суде ни к чему не привели. Приморская Фемида оказалась глуха к доводам жителей Снеговой пади. На их сторону не встал ни районный, ни краевой суд. В стремлении отстоять законность и свои права, люди намерены дойти до Верховного суда. Кроме этого, как рассказал Иван Мартынов от имени жильцов шести домов, им направлено (правда уже во второй раз) обращение на имя президента страны. По словам мужчины, круговорот из обращений и отписок выглядит так: «Например, Минстрой углядывает, что наше дело содержит совершенное либо совершаемое преступление – спустили в прокуратуру Приморья, та уже дважды спускала на уровень администрации края, которая уже трижды отсылала мне письмо, пеняя на ответственность администрации Владивостока. Которая в свою очередь не признает недостоверность поданных ей сведений. Замкнутый круг».

«Обращаешься в суды, там оправдывают чиновников, даже не удосуживаясь в своих решениях мотивировочной частью. Указывая «на неправильное понимание закона истцами», то есть нами. Ничего не объясняя. Закон просто перечеркнули и переступили. При этом, все всё видят, но никто этого не признает. А нас граждан держит, видимо, за быдло – присвоили чужие долги, возникшие в результате действий конкретных чиновников, обложили данью и лишили гарантий».

А вот последнее бы жильцам как раз не помещало. Жилье в районе Снеговой пади должно было сыграть роль красивой открытки, свидетельствующей о том, как в стране чтят военнослужащих. Переселяют в новое жилье за государственный счет. Вот только состояние этого жилья всего за несколько лет вызывает грусть у его жильцов, ровно, как и опасение: а во что же оно с такими темпами разрушения превратится по истечению еще пару-тройки лет?

«31 декабря 2018 года в нашем доме заканчивается так называемая гарантия, но с ним уже произошли существенные изменения: на всех этажах облетела плитка, приклеенная как мы шутим, на сопли. Протекает кровля, обветшалые, черт знает какие, тепловые узлы. Ощущение, что строили по остаточному принципу. Чью фамилию нам надо теперь на оторванных плитках написать, чтобы удосужились провести ремонт и все это устранить?» - задается вопросом военнослужащий:

«Знаете, многие мне говорят: «Вот, мол, вам квартиры дали бесплатно, а вы еще и возмущаетесь, есть вещи и похуже!» Я, конечно, понимаю, там, что Европа разваливается, у американцев доллар ничем не обеспечен, негров линчуют, но я и не хочу туда заглядывать. Хочу здесь в комфортных условиях жить, с надеждой на справедливый суд. Вместо этого, уже потерял надежду на справедливость в этом государстве. Ощущение, что система глуха и слепа. А ведь речь даже не о справедливости. Речь о законности, которая просто не соблюдается».

Андрей Горюнов