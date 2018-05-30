Билеты в Приморский океанариум теперь можно будет приобрести и через интернет, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.

Онлайн продажа откроется с 1 июня на официальном сайте океанариума. Здесь можно выбрать необходимый тариф и формат посещения – только для знакомства с экспозициями, или с посещением экспозиций и дельфинария. Отдельно билеты в дельфинарий продаваться не будут.

Билеты можно приобрести заранее, предварительная продажа открывается за две недели до нужной даты. День в день билеты доступны только в кассовом павильоне на территории океанариума.

Таисия Масина