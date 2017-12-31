Во Владивостоке на улицах массово замечена снегоуборочная техника, сообщает корреспондент «Deita.ru».

В районе улицы Русская только что прошли 4 трактора, а у автовокзала стоит грейдер. На основных магистралях города видны следы уборки в виде снежных валов по обочинам, а также подсыпки проезжей части.





Как рассказали в администрации Владивостока, снегоуборочная техника в количестве порядка 100 единиц приступила к очистке дорог от снега. Звенья подметально-уборочной техники заблаговременно были выставлены по метам дислокации. В настоящее время трактора-щетки и спецтехника со снегоотвалами сметают снег с проезжей части к прибордюрной полосе. Ведётся обработка дорог пескосолевой смесью, особое внимание уделено спускам-подъемам.

По сообщению синоптиков, осадки в виде снега ожидаются в течение всего дня. Администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой быть внимательными за рулём, а также по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Автомобилистов просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части, так как это существенно мешает работе снегоуборочной техники.

Дмитрий Санников