Китайские инвесторы заинтересованы в строительстве владивостокской кольцевой автодороге, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Во вторник, 16 января, детали возможного сотрудничества обсудили в глава Владивостока Виталий Веркеенко и представители китайской строительной корпорации «Гуанда».

В ходе встречи с потенциальными инвесторами обсуждались детали возможного сотрудничества, в том числе организационные, юридические, финансовые модели реализации строительства ВКАД.

Как пояснил заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Леонид Вильчинский, на сегодняшний день определён маршрут прохождения трассы, технические параметры сооружений, которые должны быть построены в ходе реализации проекта - количество мостов, развязок, подпорных стен, а также земельные участки, которые попадают в зону строительства.

«Общая протяженность ВКАД составит 22,6 километра с объемом транспортного потока от 70 до 85 тысяч автомобилей в сутки при скорости 80 километров в час», — отметил он.

Отметим, ранее DEITA.RU сообщило о том, что специалисты южнокорейской корпорации «Юшин Инжиниринг» рекомендовали отказаться от рассматриваемой ранее возможности проводки части ВКАД по низководному мосту вдоль побережья Амурского залива, так это, по их мнению, нарушит гармоничное сочетание и природную красоту береговой линии и моря. Поэтому ими предложено один из участков ВКАД провести по тоннелю – подводному или наземному.

Екатерина Лапкина