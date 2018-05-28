В Приморье вынесен приговор мужчине, давшему в ходе следствия ложные показания, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В феврале 2017 года полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Он был доставлен в отдел полиции, где дал показания. По его словам, потерпевший получил ранение путем «самонатыкания» на нож.

По словам подозреваемого он, его сестра и супружеская чета, временно проживающая в их квартире, в ту ночь намеревались посетить квартиру, которую сняли их гости. В процессе сборов супруга потерпевшего попросила мужа взять с собой нож для нарезания фруктов в новой квартире, который тот положил в карман куртки клинком вверх. Пострадавший первым вышел в подъезд. Его приятель, выйдя вслед за ним, услышал звук падения и увидел его на лестничной площадке с ножом в груди.

В ходе предварительного расследования был проведен следственный эксперимент с участниками инцидента, по результатам которого проведена ситуационная экспертиза.

Эксперт установил, что потерпевший и обвиняемый дают ложные показания, чтобы избежать уголовной ответственности, так как на момент совершения преступления обвиняемый имел судимость. Установлено, что на почве личных неприязненных отношений мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, ударил потерпевшего ножом в грудь.

Ханкайский районный суд признал подсудимого виновным в даче ложных показаний, назначив наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

Ирина Петрова