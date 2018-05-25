Неудачный ремонт дороги возмутил приморцев, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали DEITA.RU очевидцы, несколько дней назад в районе станции Сысоевка Яковлевского района отремонтировали 3 километра дороги. Его качество оказалось хуже некуда. «Одни камни (булыжники одним словом) ехать невозможно, а сколько пробитых колёс, куда смотрит местная администрация?» - возмущаются местные жители.





Впрочем, как выяснилось, местные власти к проведенному ремонту отношения не имеют. Предположительно, «хотел сделать хорошо» один из местных предпринимателей. Но отсыпка глиной и булыжниками должного эффекта не дала – после первого же дождя дорожное покрытие превратилось в нечто, напоминающее каменистое болото из фильмов-фентези. Более того, благие намерения предпринимателя могут обойтись предпринимателю в дополнительные расходы, если местные власти в судебном порядке решат обязать его восстановить дорогу в соответствии с ГОСТом.

Дмитрий Санников