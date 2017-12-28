Вчера, 27 декабря, для жителей и гостей Владивостока, решивших воспользоваться услугами троллейбуса, поездка обернулась настоящим праздником, сообщили Deita.ru в администрации города.

В салоне электротранспорта, украшенного праздничной атрибутикой, пассажиров ждал не только кондуктор, но и Дед Мороз со Снегурочкой, а также символ наступающего года – пинчер Кузя.

Ровно в 12 часов праздничный троллейбус отошел от автовокзала по маршруту № 5. Всем пассажирам сказочные герои дарили не только замечательное настроение, но и новогодние сувениры со сладкими призами.



В роли Деда Мороза традиционно выступил заместитель начальника троллейбусного депо по эксплуатации Владимир Борматов, а в роли Снегурочки - Лилия Панкратова.

Помимо сладких подарков и сувениров они разыграли между пассажирами три счастливых билета, которые дадут право их обладателям бесплатно воспользоваться услугами электротранспорта (трамваем, троллейбусом или фуникулером) 30 и 31 декабря, а также 1 января 2018 года.

Чтобы получить бесплатный билетик нужно было рассказать тематическое стихотворение или спеть песню. Пассажирка новогоднего троллейбуса Ольга Малышева за несколько минут сочинила собственное стихотворение, за что и получила счастливый билетик.



Михаил Грач