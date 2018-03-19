В Москве прошел международный турнир по боевым единоборствам «Битва Чемпионов-10». Во дворце спорта «Лужники» на татами и ринге чемпионы из России встретились с элитой мирового спорта из Китая, Швеции, Германии, Грузии, Бразилии. В составе семи пар участников было заявлено 14 действующих чемпионов мира и Европы.

«Битва Чемпионов» – международный турнир, в котором «Сборная России» сражается против «Сборной мира». Мероприятие организовано Российским Союзом боевых искусств.

В программе турнира состоялись поединки по джиу-джитсу, ушу (саньда), кудо, кикбоксингу, киокусинкай, тайскому боксу, боевому самбо.

В кудо честь страны защищал спортсмен из Владивостока, чемпион мира и обладатель кубков мира и Азии Игорь Пермин, воспитанник заслуженного тренера России Юрия Бородия. Ему противостоял победитель кубка мира по кудо и чемпион мира по кикбоксингу Рауль Татараули из Грузии.

В зрелищном поединке победу одержал приморский кудоист, внеся тем самым свой вклад в победу российских единоборцев. По результатам «Битвы Чемпионов-10» «Сборная России» победила «Сборную мира» со счетом 6:1.

Главную награду и престижный «Пояс Чемпиона» Игорю Пермину вручил министр спорта РФ Павел Колобков.

С высоким достижением Игоря Пермина и Юрия Бородия поздравил руководитель Федерации Кудо ДВФО Александр Ясин.

«На протяжении ряда лет дальневосточные кудоисты являются одними из лидеров не только в нашей стране, но и в мире. И победа на таком важном турнире – еще одно подтверждение. Это большой труд всей федерации, и, конечно же, тренера и спортсмена. Желаю не останавливаться на достигнутом и добиваться новых свершений во славу дальневосточного и российского спорта», – подчеркнул Александр Ясин.

Михаил Грач