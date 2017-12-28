Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что террористической организации ИГ, которая запрещена в Рф, нанесен решающий удар, сообщает «Deita.ru».

Он подчеркнул, что наблюдаются позитивные перемены в Сирийской Арабской Республике - основная борьба уже позади, несмотря на то, что отдельные боевики пытаются либо перегруппироваться в Сирии, либо бежать за границу.

Как пишет РИА ФАН, Лавров также отметил, что армия Сирии при поддержке российской стороны «теснит боевиков этой группировки».



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Трамп не может смириться с победой России над террористами в Сирии.

Таисия Масина