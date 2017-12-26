Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил «БОЕВОЕ БРАТСТВО» с 20-летним юбилеем, сообщает Deita.ru.

Телеграмму зачитал председатель Всероссийской общественной организации ветеранов, Герой СССР Борис Громов на заседании Центрального Совета.

«Председателю ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" Б.В. Громову, участникам заседания Центрального Совета "БОЕВОГО БРАТСТВА".

Уважаемые товарищи! Приветствю вас и поздравляею с 20-летием создания Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО".

За прошедшее время ваша организация объединила в своих рядах десятки тысяч ветеранов армии и флота, погранслужбы и разведки, спецподразделений и правоохранительных органов, своей многогранной деятельностью заслужила общественный авторитет и признание. Важно, что вы занимаете ответственную гражданскую позицию, активно участвуете в жизни страны, реализуете востребованные благотворительные и социальные проекты, оказываете содействие в проведении международных гуманитарных операций. И конечно, весом ваш вклад в воспитание молодежи на высоких патриотических, нравственных, духовных идеалах, в повышение престижа военной службы.

Отрадно, что с каждым годом "БОЕВОЕ БРАТСТВО" наращивает свой потенциал и возможности для решения новых задач. Желаю вам успехов и всего наилучшего. Пользуясь случаем, поздравляю с наступающими новогодними праздниками. Владимир Путин».

«Мы, ветераны, доверяем Владимиру Владимировичу Путину. Нам очень приятно получить от него телеграмму, это результат отношения главы государства к нашей деятельности», — отметил первый зампредседателя «БОЕВОГО БРАТСТВА» Дмитрий Саблин.

Также Сегодня в офисе Всероссийской организации "БОЕВОЕ БРАТСТВО" прошло заседание Центрального Совета Организации, посвященное 20-летнему юбилею ветеранской организации.





Михаил Грач