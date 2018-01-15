С 11 января по 15 февраля 2018 года Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» проводит сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Луганской народной республики, сообщает ИА «DEITA.RU» со ссылкой на официальный сайт организации.



«Боевое Братство» уже не первый раз отправляет гуманитарную помощь жителям юго-востока Украины от лица российского народа. На сегодняшний день, с учетом отсутствия возможности нормального стабильного снабжения людей товарами первой необходимости, вновь встал вопрос о помощи.



ПКО ВООВ «Боевое Братство» просит всех неравнодушных жителей города и края принять участие в приобретении медицинских препаратов – со списком можно ознакомиться на сайте организации. По желанию лекарства можно передать по адресу: Владивосток, ул. Толстого, 41В в отделение «Боевого Братства» во вторник и пятницу с 15 до 18 часов. Сбор продлится до 15 февраля 2018 года. Также пункты сбора гуманитарной помощи будут работать по адресам местных отделений «Боевого Братства».



Контактные телефоны:

8(908)-99-22-960 - Виктор Донец - член президиума центрального совета ВООВ «Боевое Братство»



8(962)-33-32-277 - Игорь Радченко - Член ПКО ВООВ «Боевое Братство».