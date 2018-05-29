Выехав за должником в одну из квартир города Дальнереченск, судебный пристав фигуранта не нашел, однако его ждал более богатый "улов", об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе УФССП.

Дверь открыл мужчина, который пояснил, что хозяин отсутствует, а он данное жилье арендует. При этом он предоставил паспорт, чтобы у пристава не осталось сомнений.



Бдительный пристав, тем не менее, решил проверить гражданина по банку данных исполнительных документов, и оказался прав. Мужчина, открывший дверь, оказался давно скрывающимся должником по налоговым платежам, накопившим солидную сумму долга, которую отказался оплатить и в этот раз.

Но и тут пристав не растерялся и "пробил" по номерам автомобили, стоящие рядом с домом. Так он обнаружил машину самого должника, на которую и наложил арест.

Таисия Масина