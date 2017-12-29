В соединениях и воинских частях Тихоокеанского флота в преддверие праздничных дней проведена комплексная тренировка подразделений антитеррора, сообщили Deita.ru в ТОФ.

В ходе первого этапа военнослужащие в составе штатного отделения выполнили огневые упражнения из стрелкового оружия и гранатомётов по движущимся мишеням, находящимся на различном удалении.

Тактический этап состоял в обнаружении и задержании условных диверсантов при их попытке проникновения на охраняемые объекты. Группы антитеррора отработали блокирование захваченных условными террористами контрольных пунктов и технических объектов.

Тренировка была проведена в целях поддержания постоянной готовности подразделений антитеррора.

Михаил Грач



