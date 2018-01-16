В соответствие с планом боевой подготовки Береговых войск Тихоокеанского флота подразделения снайперов морской пехоты ТОФ провели практическое занятие по поражению сложных мишеней в составе снайперских пар и групп, сообщили DEITA.RU в ТОФ.

На полигоне Бамбурово в Приморском крае снайпера морской пехоты на практике в полевых условиях отработали технику маскировки, скрытного перемещения и подготовки запасной позиции. Военнослужащие тренировались самостоятельно выбирать огневую точку, классифицировать цели по важности, а также совершенствовали навыки в определении расстояния, используя приборы наблюдения и прицеливания.

В рамках занятия по огневой подготовке морские пехотинцы в составе снайперских пар и групп из снайперского вооружения поражали движущиеся и статичные мишени на расстоянии до 1200 метров. Для создания сложной мишенной обстановки, мишени делились на «свои» и «чужие». При случайном поражении «своей» цели военнослужащему выставлялась неудовлетворительная оценка.

В перспективе для подготовки снайперов ТОФ будет использоваться более широкая номенклатура мишеней, а для создания условий, приближенных к реальной тактической обстановке, планируется использование средств имитации.

Михаил Грач



