В Улан-Удэ 133 человека отравились в одном из городских кафе, сообщает DEITA.RU.

Как передает ТАСС, 64 человека в данный момент находятся в больнице.

По предварительным данным, причиной отравления стал салат "Цезарь" и другие блюда из курицы ненадлежащего качества.

Именно их ели пострадавшие, после чего заболели сальмонеллезом. Среди пострадавших и 12 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Лечение больные проходят в Республиканской клинической инфекционной больнице. Их состояние, по словам специалистов, средней степени тяжести.

Ранее DEITA.RU сообщало, что жителей Владивостока спасли от опасного деликатеса.

Виктор Бруевич