В 2018 году регионы РФ получат 31,6 миллиарда рублей на лекарственные препараты для отдельных категорий граждан, сообщает "Deita.ru".

Соответствующее распоряжение об этом, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

"Утверждено распределение в 2018 году субвенций в объеме 31,651 млрд рублей из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания", - говорится в пояснении к документу.

Напомним, ранее "Deita.ru" сообщало, что в Приморье зафиксирован первый случай опасного заболевания.

Ирина Петрова.