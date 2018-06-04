В Приморском крае с начала 2018 года сотрудники ГАИ привлекли к административной ответственности более 4, 7 тысячи нетрезвых водителей, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.



Из них 2667 водителей, который сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, еще 2114 автомобилистов, отказались от прохождения медосвидетельствования. 460 человек управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.

За минувшую неделю в регионе выявлены и отстранены от управления транспортными средствами 209 нетрезвых водителей, в 2 случаях пьяная бравада спровоцировала дорожно-транспортные происшествия, в результате которых пострадали 2 человека.

Так, например, 1 июня лета в Дальнегорске в результате лобового столкновения транспортных средств травмы получила 43-летняя женщина. В момент ДТП пострадавшая находилась на пассажирском сидении автомобиля Королла, в который врезался пьяный водитель Тойоты Камри. В отношении нарушителя составлен административный материал за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, предполагающий штрафные санкции в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Ирина Петрова