До конца года в Приморье появится еще 400 мест в дошкольных учреждениях края, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

По информации департамента образования и науки края, в этом году планируют сдать в эксплуатацию два детских сада: в Дальнереченске – на 120 мест и Большом Камне – на 280 мест.

«В крае продолжается реализация “майских” указов Президента РФ Владимира Путина, в частности, по повышению доступности детских дошкольных учреждений. Ежегодно в муниципалитетах строятся новые детские сады, открываются здания после реконструкции. Только в этом году планируется построить два детских сада на 400 мест. Кроме того, перед главами поставлена задача – открыть новые ясельные группы на базе действующих и новых детских садов», – сообщили в ведомстве.

Отметим, вопрос доступности детских учреждений поднимался в ходе пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. В Приморском крае полностью обеспечены местами в детских садах дети от 3 до 7 лет. Только в 2017 году в детских садах дополнительно введено более 500 мест. Открылся после реконструкции детсад на 280 мест во Владивостоке, 11 дополнительных групп на 247 мест заработали в детских садах Владивостока, Артёма, Уссурийска, Находки, Анучинского, Красноармейского, Надеждинского и Хасанского районов края.

Михаил Грач