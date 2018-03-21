Жители 104 домов во Владивостоке останутся без света в четверг, 22 марта, об этом DEITA.RU сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).

Причиной тому станут работы по ремонту и диагностике электросетей, которые городские службы запланировали с 09:00 до 17:00.

Отключения электроснабжения пройдут по следующим адресам:

Ленинский район



Адмирала Кузнецова ул. 78, 80, 82

Каплунова ул. 11

Нерчинская ул. 32, 40, 42

Первомайский район

Дубовая ул. 10А

Надибаидзе ул. 30, 32

Тополевая ул. 10, 14, 16, 42

Первореченский район

Героев Варяга ул. 8

Советский район

Воровского ул. 46

Ключ 5-й ул. 23, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 48Г, 49

Кулибина ул. 13, 16, 17, 1

Курчатова (ст. Спутник) ул. 10, 15, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 1А

Лермонтова ул. 56

Майкова ул. 14, 16, 18, 24, 3, 22, 5Б

Овражная (пос. Трудовое) ул. 20, 22, 24

Плещеева ул. 2

Путятинская ул. 32, 36, 38, 44, 48, 59, 79, 63, 65

Рокоссовского ул. 1, 10, 10/1, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 4, 6, 7, 8, 9

Чапаева ул. 9

Фрунзенский район

Алеутская ул. 19, 19А, 21, 23

Океанский пр-кт 99

Посьетская ул. 40, 46, 48

Светланская ул. 11, 16, 18, 20

Таисия Масина