В январе-феврале 2018 года населению края оказано платных услуг на 24.7 млрд. рублей, сообщили DEITA.RU в Приморскстате.

Это на 7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

На их оплату приморцы тратят более четверти всех своих потребительских расходов. При этом 37% этих расходов уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг, 17% - транспортных, 13% - телекоммуникационных, 6% - медицинских. Услуг бытового характера оказано на 3% меньше, чем в январе-феврале 2017 года. В объеме платных услуг бытовые составили 8%.

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (41%), ремонт и строительство жилья и других построек (17%), услуги парикмахерских (11%), услуги бань и душевых (5%), ремонт, окраска и пошив обуви, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов ( по 4%), фото- и кинолабораторий (3%).

Михаил Грач