В департаменте здравоохранения Приморского края заявили, что ситуация с отоплением в больнице в Тернейском районе Приморья находится на контроле, сообщает "Deita.ru". «Информация о некачественном отоплении ЛПУ взята на контроль и будет оперативно проверена», - отметили в ведомстве, несмотря на то, что на некачественное отопление ни пациенты, ни сотрудники больницы не жаловались - речь шла об отсутствии запасов топлива на продолжительное время.

Главный врач Пластунской центральной районной больницы Сергей Борщенко, ознакомившись с публикацией о проблемах в медучреждении, которым руководит, поспешил высказать свою точку зрения, несмотря на то, что находится в отпуске, сообщает «Deita.ru».

«В больнице тепло. То, что «запасов топлива осталось на несколько дней» - это неправда», - возмущается Борщенко, называя информацию, полученную корреспондентом от сотрудников больницы, неправдой.

Напомним, «Deita.ru» стало известно, что Тернейская больница находится на самостоятельном обогреве, в ней тепло, но запасов топлива осталось на несколько дней, что, впрочем, не удивляет ее сотрудников и не особо волнует пациентов – ситуацию с отоплением они не считают экстренной.

Сегодня стационар Тернейской больницы рассчитан на 14 койкомест, из них 11 заняты больными жителями отдалённых деревень и поселений Северного Приморья (Амгу, Соболевка).

Находящийся в отпуске главврач Борщенко также не считает положение с отоплением в больнице проблемой и подчеркивает, что ситуация в медучреждении, наоборот, начинает «понемногу выравниваться»:

«Больница получила средства на погашение кредиторской задолженности, которая сложилась в бытность экс-главного врача».

Сведения, приведенные в материале о том, что отапливать больницу с начала этой зимы медучреждению помогали предприниматели и главы поселений, главврач оставил без внимания.

А проблему с кадрами в лечебном учреждении главврач не отрицает и намерен ее решать, так как в ближайшее время, по его словам, не собирается покидать пост главного врача.

«Я был в отпуске, но информацию о происходящем в медучреждении и его филиалах получал ежедневно», - сказал он.

Бесперебойное обеспечение больницы топливом взял на контроль департамент здравоохранения края.

«Deita.ru» намерено следить за ситуацией в больнице очень отдаленного населенного пункта Приморья.

Галина Симонова