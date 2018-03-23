На Камчатке руководитель строительной организации оштрафован на 100 тысяч рублей за незаконное привлечение к труду иностранцев, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Установлено, что во время ремонта Тигильской районной больницы, выполняемого ООО «Арбалит», задействованы нелегалы. Согласно патентам на работу они — «подсобные рабочие» и могут работать только в таком качестве. На самом деле четверо иностранцев занимались укладкой кафельной плитки в хирургическом отделении больницы, то есть выполняли квалифицированную работу по профессии «плиточник-отделочник».

Нарушение допустили как трудовые мигранты, так и их работодатель.

По результатам проверки иностранным гражданам назначены штрафы по 2000 рублей каждому.

В отношении генерального директора предприятия прокуратура возбудила четыре административных дела по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина». За каждого незаконного работника ему назначен штраф в минимальном размере — 25 тысяч рублей на общую сумму 100 тысяч рублей.

Екатерина Лапкина