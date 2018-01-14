Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс — двухлетний пациент прибыл под надзор медиков Южно-Сахалинска, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Накануне днем из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8. Экипажу предстояло транспортировать маленького пациента 2015 года рождения из поселка Южно-Курильска в Южно-Сахалинск.

Операция по транспортировке заняла около шести часов. Вечером того же дня маленький пациент был передан врачам «скорой помощи», чтобы медики в самый короткий срок доставили его в Сахалинскую областную клиническую больницу.

В полете малыша сопровождали два врача Областной детской больницы.

Екатерина Лапкина