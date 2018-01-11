В Хабаровске усилят работу по взысканию долгов по налогам, об этом DEITA.RU сообщили в администрации дальневосточной столицы.

В настоящее время более 340 тысяч жителей дальневосточной столицы имеют фискальную задолженность. Как сообщили в управлении федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю, по состоянию на 28 декабря 2017 года в городе структура налоговой задолженности выглядит следующим образом: меньше всего хабаровчане любят платить налог на имущество с физических лиц. В должниках по этому виду фискальной нагрузки числятся более 200 тысяч неплательщиков. Они недоплатили в бюджет 354 миллиона рублей.

На втором месте – должники по транспортному налогу – их в Хабаровске более 130 тысяч человек, а сумма недоимки в бюджет составляет 899 миллионов рублей.

На третьем месте находятся должники по земельному налогу. Их зафиксировано более 62 тысяч человек. Они должны в бюджет 150 миллионов рублей.

Всего сумма задолженности составляет 1 миллиард 400 миллионов рублей.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что граждане могут оплатить долги по налогам на портале gosuslugi.ru . Налоги, в том числе на имущество физических лиц, рассчитывается к ноябрю и до первого декабря подлежит оплате. Таким образом, у дальневосточников есть целый месяц, чтобы оплатить начисленный налог. Никаких автоматических напоминаний при этом не рассылается, так что в современном мире с его темпом многие не замечают, как пролетает ноябрь, а налоги превращаются в налоговую задолженность.

Екатерина Лапкина