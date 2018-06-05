Постановление, дающее возможность тратить материнский капитал на погашение кредитов, в том числе ипотечных, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает DEITA.RU.

Он отметил, что "людям нужно больше свободы распоряжения деньгами". Отмечается, что ранее такая возможность уже была, но в том случае, если кредит брался до рождения второго ребенка.

Сейчас расходовать средства материнского капитала можно вне зависимости от времени, когда возникла такая необходимость.

Таисия Масина