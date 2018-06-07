Странная история в одной из аптек Владивостока привела ее сотрудницу в полицию. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, в полицию обратилась сотрудница аптеки в Советском районе и сообщила о мошеннических действиях со стороны неизвестных злоумышленников. Девушка-фармацевт рассказала, что ей позвонила неизвестная женщина и представилась ее директором.

Звонившая попросила перевести ей 50 тысяч рублей, так как ей якобы не хватает денег для закупки определенных медицинских препаратов. Так как женщина говорила очень уверенно, девушка ей поверила и выполнила просьбу «директора».

Только позже фармацевт выяснила, что настоящая директор аптеки находится командировке, а ей звонила аферистка. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию и попросила привлечь мошенницу к ответственности.

Игорь Бегунов