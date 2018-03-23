Грамотные действия сотрудников ГУФСИН за два дня позволили найти и изъять в пяти учреждениях 35 мобильных телефонов и 13 сим-карт, спрятанных в тайниках для последующей передачи на режимные территории, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Так называемые "схроны" - тайники, которые родственники и знакомые осужденных делают вблизи учреждений, на этот раз обнаружены в снегу. Наибольшее количество запрещенных предметов пытались передать в СИЗО-1 - 18 сотовых телефонов и 12 сим-карт.



Сотрудники учреждений постоянно ведут планомерную работу по пресечению попыток передачи запрещенных предметов. Для этого применяются современные технические средства и служебные собаки, поэтому любые ухищрения бесполезны, а неприятностей могут доставить немало.

Таисия Масина