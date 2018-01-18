Генерал-майор полиции, начальник УМВД России по Приморскому краю Николай Афанасьев запланировал рабочую поездку в Партизанский район, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МОМВД России «Партизанский».

Она состоится 18 января с целью встречи с жителями села Екатериновка и близлежащих сел, а также вручения удостоверений добровольцам, пополнившим народную дружину имени Льва Киселева.

Компанию начальнику УМВДВ оставят депутат законодательного собрания Александр Лось, исполняющий обязанности главы Партизанского района Лев Хамхоев, глава Екатериновского сельского поселения Ольга Смыченко и начальник межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» полковник полиции Александр Карпенко.



Жители района смогут задать интересующие их вопросы о работе служб и подразделений полиции, а также сообщить об актуальных проблемах. Кроме того, Николай Афанасьев проведет еще и личный прием граждан.

Всех желающих ждут 18 января в 16:00 в помещении МКОУ СОШ села Екатериновка по адресу улица Советская, дом 1.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что приморцы почтили память сотрудников правоохранительных органов.

Таисия Масина