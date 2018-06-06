Расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства окончено во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Ранее в полицию обратились обманутые жители Владивостока. Доследственная проверка показала, что бывший председатель жилищно-строительного кооператива, расположенного на улице Пихтовая, многократно заключал договоры на один объект недвижимости с разными людьми, получая от них денежные средства без выполнения обязательств по договору.

После смены председателя при перерегистрации членов кооператива выяснилось, что количество пайщиков превышает число имеющихся в наличии квартир.

Потерпевшими числятся восемь человек. Сумма причиненного им ущерба превысила 14 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Расследование уголовных дел завершено. Материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сообщается, что злоумышленник уже отбывает наказание в колонии-поселении за дачу взятки и уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Ирина Петрова