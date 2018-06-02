Большой японский парусник «Kaiwo Maru» впервые прибыл во Владивосток, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

На его борту находятся более 100 учащихся морских учебных заведений Японии, которые будут проходить совместные учения и обмен опытом учебы и практики с курсантами МГУ им. адмирала Невельского.

Их жду морской симпозиум, спортивные соревнования по баскетболу, теннису, легкоатлетической эстафете, перетягиванию каната, а также познавательные экскурсии японских моряков и курсантов по Владивостоку.

Встречали японцев торжественно и красиво, вручив традиционные хлеб-соль и исполнив гимны России и Японии, а также мелодии популярных песен.

Отмечается, что яхта «Kaiwo Maru» планирует войти в состав участников большой международной регаты парусников класса «Toll Ships», которая состоится во Владивостоке в рамках неофициальной программы четвертого Восточного экономического форума в сентябре нынешнего года.

Покинет Владивосток «Kaiwo Maru» в воскресенье, 3 июня.

Таисия Масина