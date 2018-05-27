Ярмарку вакансий и учебных мест проведет 29 мая в Уссурийске Приморский центр занятости населения, сообщили DEITA.RU в администрации Приморского края.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, о своем участии в ярмарке заявили 35 работодателей Уссурийска. Для безработных предложат более 400 вакансий по множеству специальностей, рассчитанных на разный уровень образования.

«Мини-ярмарка, когда небольшое количество вакансий предлагает один работодатель, ярмарки, где собраны предложения по общественным, временным работам, специализированные ярмарки для особой категории соискателей – инвалидов, пенсионеров, женщин – мы запланировали на этот год около 200 таких встреч по всем муниципальным образованиям. Более 80 из них уже состоялись и вызвали интерес почти 2,5 тысяч безработных», – отмечает директор департамента Лилия Лаврентьева.

Для старшеклассников организуют ярмарки учебных мест. Здесь, по словам главы ведомства, основная задача – ориентация выпускников общеобразовательных школ на получение базового профессионального образования по специальностям, востребованным на рынке труда.

«Учащимся выпускных классов помогают определиться с выбором не только будущей специальности, но и школьных предметов, на которые необходимо обратить особое внимание при подготовке к ЕГЭ», – уточняет Лилия Лаврентьева.

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков считает, что формат ярмарки вакансий привлекателен и для тех, кто ищет работу, и для работодателей.

«Человек, ищущий работу, может лично задать вопросы представителю работодателя об условиях труда, зарплате, возможностях профессионального роста, узнать о социальных гарантиях. Кадровые службы, в свою очередь, получают возможность лично пообщаться с потенциальным работником. Такое знакомство – наиболее короткий путь решения кадрового вопроса», - подчеркнул Павел Серебряков.

Дмитрий Санников