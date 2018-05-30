Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном истории российско-японских отношений, заявил, что атомным бомбардировкам японских городов Хиросима и Нагасаки, устроенным США в 1945 году, еще предстоит дать правовую оценку, сообщает DEITA.RU.

При этом, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов сомневается, что данное предложение принесет какие-либо результаты. Он уверен - японцы уже смирились, ведь в 1951 году Япония и США официально подписали мирный договор. Тогда же в Сан-Франциско был подписан японо-американский договор о безопасности, который продлевался через 10 лет и в настоящее время все еще служит основным документом, базой политических и военных отношений между Токио и Вашингтоном. Варварами США считают лишь простые японцы, жертвы бомбардировок.

Как пишет РИА ФАН, японцы стараются не педалировать тему, чтобы не вызывать негативную реакцию со стороны США, администрация которых после бомбардировок заявила, что они были необходимы, так как японская армия оказывала серьезное сопротивление, а значит, высадка десанта на большую часть японских островов привела бы к огромному количеству погибших в рядах армии Соединенных Штатов. В связи с этим, считает эксперт, Вашингтон никогда не извинялся за бомбардировку и не будет этого делать. Таким образом и ответственность за содеянное Америка не понесет.

Таисия Масина