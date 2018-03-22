В темно время суток врачи скорой доставили в больницу Владивостока бездомного мужчину, пострадавшего во время пожара в киоске по ремонту обуви в Первомайском районе, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Бездомный заснул в ларьке, в котором позже вспыхнул пожар. В результате случившегося врачи диагностировали у пострадавшего термические ожоги лица, тела и конечностей 3-4 степени.

У мужчины также были повреждены дыхательные пути из-за сильного отравления дымом. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, а по факту случившегося проводится проверка.

Основной версией случившегося является несчастный случай.

Напомним, в ночь с 19 на 20 марта в районе Эгершельда загорелся приют для бездомных, в результате чего погибло четыре человека, еще около десяти были госпитализированы.



Инесса Романова, представитель общественной организации «Росток» рассказала, что в ночь возгорания местные жители рядом с приютом видели огненную вспышку и слышали взрыв, после чего в считанные секунды разгорелось пламя и охватило весь дом. «Точная информация будет после результатов проверки. По предварительной версии пожарных это был поджог, причем с внешней стороны дома. Кто-то обвиняет постояльцев приюта в незатушенных сигаретах, которые якобы спровоцировали пожар. Но после 10 вечера в доме все бродяги спят, за этим следят наши волонтеры, поэтому вариант с сигаретами исключен», - рассказывает девушка.



Игорь Бегунов