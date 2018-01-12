Борец с коррупцией в Приморье попался на крупной взятке
В Приморье перед судом предстанет бывший полицейский-взяточник, сообщили Deita.ru в прокуратуре Приморья.
В апреле 2017 года старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю предложил учредителю коммерческой организации дать ему взятку в размере 1,5 млн рублей за прекращение дела по неоплаченным кредитам.
В апреле 2017 года посредник получил для должностного лица органов внутренних дел 150 тыс. рублей и муляж денежных средств, имитирующих сумму в размере 1 млн. рублей, в качестве части ранее оговоренной взятки.
На деньги фигуранта, долю в праве собственности на жилое помещение и гараж наложен арест.
В отношении посредника материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.
Михаил Грач