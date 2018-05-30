Народный артист России Михаил Боярский высказался о назначении нового тренере "Зенита", сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА "ФАН", он очень обрадовался решению назначить успешного в прошлом футболиста Сергея Семака.

«Считаю, что это очень своевременное, мудрое и толковое назначение, пожалуй, одно из самых правильных и своевременных, — отметил Михаил Боярский. — Нам давно нужен свой тренер, а Семак — это выходец из «Зенита». 16 лет «Зенит» был без наших тренеров, и вот, наконец, все вернулось на круги своя».

Напомним, соглашение Сергея Семака с «Зенитом» пока заключено на два года с возможностью продления еще на год.

«Надеюсь, контракт продлят и дальше, — говорит Боярский. — Сейчас нужно не гнаться за медалями. Думаю, в планы Сережи Семака входят становление команды, создание здоровой морально-нравственной обстановки внутри коллектива и селекция игроков. Нужно создать команду, с которой можно будет продолжать работать и через год, и через два, и через несколько лет».

Ирина Петрова

