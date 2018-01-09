Браконьер застрелил на Сахалине животное, занесенное в Красную книгу, сообщает «Deita.ru».

Данный инцидент получил огласку из-за ролика, разлетевшегося по соцсетям. На нем и запечатлен момент убийства кабарги, численность которой насчитывает не более 400 особей и которая находится под угрозой исчезновения. Именно видеозапись позволила установить личность браконьера, который к тому времени уже успел разделать тушу, однако испугался наказания и попросту выбросил ее.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты и незаконного хранения огнестрельного оружия.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что браконьеры на Дальнем Востоке наловили рыбы на миллионы.

Таисия Масина