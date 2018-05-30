30-летний британец умер после падения из самолета на взлетно-посадочной полосе в аэропорте Даламан на юго-западе Турции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на The Telegraph.

Члены экипажа сопровождали пассажира к выходу, и он выпал из самолета. Мужчина в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где было обнаружено, что у него сломаны ребра.

По данным газеты Hurriyet, он так и не пришел в сознание и умер в тот же день. Сообщается, что мужчина провел в аэропорту три дня в ожидании самолета домой, после того как он потерял билет.

После того, как британец, наконец, взошел на борт в 3 часа ночи, он стал идти на конфликт с членами экипажа, и было принято решение снять его с рейса в целях безопасности.

Аэропорт Даламан является одним из самых загруженных в стране. Ежегодно он обслуживает около 4 миллионов пассажиров.

Алина Калинина