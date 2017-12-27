В вечернее время врачи скорой доставили в больницу мужчину, получившегося травмы при падении с подпорной стены в Первореченском районе Владивостока. Как сообщает корреспондент "DEITA.RU", бездомный поскользнулся на льду и упал с высоты нескольких метров.

В больнице у 66-летнего пострадавшего диагностировали ушибы, а также серьезное повреждение нижнего отдела позвоночника. Несмотря на все усилия врачей, через несколько дней мужчина скончался.

По факту смерти горожанина сотрудники полиции проводят проверку. Основной версией случившегося является несчастный случай.

Игорь Бегунов