Синоптики Примгидромета рассказали, какую погоду следует ожидать на новогодние праздники, сообщает "Deita.ru".

По словам специалистов, до конца новогодних каникул, циклоны будут обходить Приморье.

Так, основной путь циклонических вихрей проляжет южнее, над Японским морем, или севернее, над Амурской областью и Хабаровским краем. А над Приморьем будут смещаться малоактивные фронтальные разделы, значительных снегопадов они не вызовут. Лишь в отдельных районах пройдёт небольшой снег.

Температурный режим будет неустойчивым: волны тепла будут сменяться кратковременными похолоданиями. К середине недели потеплеет. Над краем пройдёт малоактивный фронт и вызовет в отдельных районах небольшой снег. За фронтом вторгнется холодная воздушная масса, в крае ненадолго похолодает. В конце недели снова не исключён снег, и вновь незначительное похолодание.

Во Владивостоке новый год начнётся со снегопада, сильного ветра, сложной обстановки на дорогах. В новогоднюю ночь температура воздуха составит минус 10-12 градусов, днём минус 7-9. В дальнейшем погода в краевом центре наладится, осадки прекратятся, и оставшаяся праздничная неделя обойдётся без существенных осадков. В ночные часы 12-15 градусов мороза, в дневные часы −5…−8 °C.

Ранее "Deita.ru" сообщало, о тонкостях зимней рыбалки, которая станет особенно актуальной на новогодних каникулах.

Ирина Петрова