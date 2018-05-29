Жителей Владивостока предупреждают о разгуливающих неподалеку от торгового центра «Дружба» цыганках-мошенницах, сообщает DEITA.RU.

«Здешние» цыгане категорически против того, чтобы их снимали на видеокамеру. При этом, судя по диалогу, который завязался между цыганкой и автором ролика, женщина не отрицает того, что обманывает прохожих и посетителей торгового центра.

Подписчики популярного паблике dps_control, где было размещено видео, обращают внимание, что цыгане на «Дружбе» активизировали еще в апреле. От деятельности данной категории граждан уже пострадали некоторые жители Владивостока.

«Так они ничего не предсказывают, а в гипноз вгоняют жертву, и он как вафелька им всё отдаёт. Даже не понимает ничего в это время. А вот когда придёт домой в шоке будет. Мою бабулю так обманули — всё, что было дорогое, она сама сняла и отдала цыганке», — рассказывает комментатор.

«Их там три женщины ходят, и на той неделе я и моя подруга от них чуть не «пострадали». Благо не поддались их влиянию и гипнозу... А ещё они стали агрессировать, когда мы им не отдали то, что они хотели. В наш адрес посыпались оскорбления. На самом деле, жутко сталкиваться с такими женщинами. Обманут и глазом не моргнёшь, куда смотрят ППС... Люди, будьте бдительны, работают мошенницы!» — описывают нынешнюю ситуацию местные жители.

«Воры, бездельники и торгаши наркотой — вот три основные ассоциации с этим видом людей», — подводят итоги приморцы.

Екатерина Лапкина