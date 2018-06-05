Сегодня, 5 июня, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев проинспектировал акваторию бухты Золотой Рог, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Осмотрев бухту, полпред сказал, что, по его мнению, бухта стала чище, но властям предстоит принять ряд дополнительных мер по нормализации экологической обстановки в акватории.

Трутнев предложил несколько мер, которые могли бы помочь с улучшением состояния бухты. Так, например, можно ввести "охоту за судами". Это предполагает, что каждый случай сброса сточных вод, попадания мусора или грязи в бухту будет фиксироваться с помощью фотографий. Для этого нужно создать специальный благотворительный фонд, за счет которого станет возможным финансировать снимки подобных фактов.

Вице-премьер сказал, что необходимо провести работу по совершенствованию законодательства в сфере экологии, ужесточив порядок.

Еще одна мера, которую предложил Трутнев, это лишение компании, не оплатившей штраф за загрязнение окружающей среды, права на выход в море.

Ирина Петрова

