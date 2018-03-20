Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с вице-президентом по развитию глобального бизнеса компании Royal Caribbean Cruises Ltd. Хорхе Дельгадо во вторник, 20 марта. Стороны обсудили предстоящие заходы крупных круизных судов компании в порт Владивосток.

Как отметил Хорхе Дельгадо, заходы крупнотоннажных круизных судов Royal Caribbean Cruises во Владивосток запланированы на сентябрь 2019 года. Ранее с Администрацией Приморского края уже обсуждалась перспектива проведения дноуглубительных работ у причалов №1 и №2 морского порта Владивосток и развитие портовой инфраструктуры.

Вместимость судов компании, которые зайдут во Владивосток – 3200 и 4000 пассажиров. До сих пор такие крупные суда не заходили, и чтобы принимать их, у причалов необходимо увеличить глубину. Сегодня морской порт Владивосток способен принимать пассажирские суда до 350 метров в длину с максимальной осадкой до 8,5-8,6 метров.

Врио губернатора также подчеркнул, что развитию круизного направления Администрация Приморья сегодня уделяет большое внимание, считая этот вид туризма перспективным для экономики региона.

Хорхе Дельгадо обозначил, что компания Royal Caribbean Cruises рассматривает заходы во Владивосток на ближайшие 20 лет.

Михаил Грач