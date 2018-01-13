Интересную идею подало Минздраву руководство федерального проекта "Трезвая Россия", сообщает «Deita.ru».
Предлагается на бутылках с алкоголем размещать иллюстрации, предупреждающие о вреде его чрезмерного употребления. Речь идет о фотографиях наподобие тех, что присутствуют на сигаретах.
По словам руководителя проекта, "Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукции, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах. Такие картинки заставят людей, как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное".
Минздрав выразил готовность изучить данную инициативу, учитывая при этом опыт других стран и научные данные.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что новый дизайн пачек сигарет отобьёт желание курить.
Таисия Масина