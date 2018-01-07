Бутылка водки, украденная в столице Дании, стоимостью в один миллион евро найдена пустой, сообщает Deita.ru. Об этом информирует The Local.

Ее передал в руки полицейским рабочий, который и обнаружил бутылку на строительной площадке на окраине Копенгагена.

По словам представителей власти, бутылка не пострадала, а вот содержимое ее исчезло.

Дорогой экспонат был передан владельцу заведения, откуда она была украдена бутылка 2 января. «Самое ценное в ней — это бутылка. В России мы сможем снова наполнить ее водкой», — сказал Брайан Ингберг.

Отметим, бутылка водки Russo Baltique была похищена 2 января двумя неизвестными из бара Café 33. Ингберг оценивал пропажу в 1,1 миллиона евро.

Екатерина Лапкина