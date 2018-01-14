Ольга Бузова натравила полицию на своего двойника, которого нашла в социальных сетях, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания появилось в популярном паблике Mash.

Представитель певицы Эльмир Магеррамов уже подал заявление в правоохранительные органы. Претензия команды Ольги Бузовой заключается в том, что в России появилась девушка, выдающая себя за Бузову. Она рассылает предложения о концертах и корпоративах.

Певица требует стражей правопорядка не только найти злоумышленницу, но и посадить ее в тюрьму.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что весной во Владивосток приедет Ольга Бузова с концертом. Из числа опрошенных жителей города не нашлось ни одного человека, который бы собирался на предстоящее мероприятие.

Екатерина Лапкина