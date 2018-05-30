В Хомске завершился турнир по быстрым шахматам, приуроченный к Дню защиты детей, сообщает DEITA.RU.

Накал эмоций турнира зашкаливал — победителя удалось определить только после подсчета дополнительных показателей. Юные шахматисты в возрасте от 7 до 13 лет сыграли 7 туров по швейцарской системе (с контролем времени 10 минут на партию + 5 секунд за сделанный ход). Напомним, по правилам ФИДЕ (Мировая шахматная организация), от 10 до 60 минут – за такое время должна завершиться партия в быстрых (активных) шахматах. Эта особенность и привлекает многих специалистов и зрителей.





По словам тренера-преподавателя ДЮСШ Холмска Андрея Петренко, 7 туров так и не позволили назвать единоличного лидера. Выиграв все свои партии, два участника турнира, сыграв между собой в ничью, набрали одинаковое количество очков.

«Поединок между Андреем Ручинским (СОШ № 1) и Ириной Ким (СОШ № 6) проходил в равной борьбе, - сказал Андрей Петренко, - однако в пешечном окончании Андрей грубо ошибся. Но Ирина не воспользовалась моментом и упустила простой выигрыш. Так, по дополнительным показателям, победителем турнира стал Ручинский. И это его вторая победа в жизни, причем нынешний турнир был заметно сильнее по составу, чем предыдущий», - отметил тренер-преподаватель ДЮСШ г. Холмска Андрей Петренко. Второе место, набрав 4,5 очка, занял Артем Кайгородов с 4 очками, Владимир Яковлев (оба призера из СОШ № 6).

У девочек серебряным призером, набрав 4 очка, стала Виктория Иванькова из СОШ № 9, бронзовым, (с 3 очками) Анастасия Скосырская из СОШ № 1.





«По итогам турнира Андрей Ручинский достиг значения рейтинга Эло в 1367 пунктов, что позволило ему занять вторую строчку в рейтинг-листе юных шахматистов г. Холмска 2002 года рождения и моложе. А возглавляет рейтинг-лист Ирина Ким (1436 пунктов ЭЛО)», — подвел итоги Андрей Петренко.

Напомним, всемирная ассоциация шахмат была основана в 1988 Уолтером Брауном. Последний раз россияне выигрывали чемпионат мира по быстрым шахматам в 2012 году, когда победителем турнира стал Сергей Карякин.

Инна Эстрина