Сегодня международный день «Новруз» празднуют приверженцы религии Бахаи. Корреспонденту DEITA.RU удалось узнать, что значит «быть бахаи» во Владивостоке и чем живет самая молодая религия на Земле.

Это вероучение недаром называется самым молодым, оно не насчитывает и двухсот лет своего существования. Однако сегодня религия имеет более пяти миллионов последователей, проживающих в двух сотнях различных стран.





«Я всегда ходила на все праздники общины, − говорит Валерия, приверженец веры Бахаи, − мне кажется, что эта религия подходит для тех, кто только начинает развиваться духовно, потому что в ней заложено очень много вещей, которых нет в других религиях. В моем понимании мира она находится на самом начальном этапе. В какой-то момент эта религия была для меня ступенькой в духовном развитии, но сейчас я понимаю, что я гораздо дальше всех рамок данной религии».

По мнению девушки, люди, которые ходят на мероприятия этой общины, спустя 7 лет стали ее ограничивать, потому что «они не могут говорить о чем-то кроме бога». Однако девушка очень благодарна общине и считает, что принципы этой религии могут быть близки любому человеку.





Цель веры Бахаи - это объединение всего человечества. Бахаулла, который, как верят члены общины, и есть Обетованный всех времен и народов, принес учение, призванное «объединить разобщенные народы земли». В своих писаниях он говорит: «Благосостояние человечества, мир и безопасность достижимы только тогда, когда прочно утвердится единство его».

Бахаи придают праздникам и святым дням особый смысл. Это не просто выходные дни, когда человек должен воздерживаться от работы и уделять больше внимания молитвам и размышлениям о возвышенном, хотя в этом тоже состоит их важная функция. Эти дни являются особенными, и поэтому они должны приносить особенные плоды.





В Вере Бахаи девять основных Святых Дней: Нау-Руз; три дня в течение праздника Ризван; провозглашения Бахауллой своей миссии; День, когда Баб провозгласил свою миссию; вознесение Бахауллы; мученическая смерть Баба; день рождения Баба и день рождения Бахауллы. На эти праздники люди отдают дань вере и обсуждают священные писания, которые преподнес миру Бахаулла. Навруз – это новый год в нашем привычном понимании. Сегодня в программе общины ожидается презентация данного праздника, концерт, игры, традиционное чаепитие и мастер-классы. «Воистину, сей день есть венец всех месяцев и исток их, день, когда дыхание жизни веет на всякую сотворенную вещь», − говорил Баххаула про этот праздник.

По мнению приверженцев этого учения, физическое тело – это лишь форма существования людей на Земле, а изначальная сущность человека – душа, она будет жить после смерти в других мирах. По мнению Бахаулы, каждая личность в этом мире должна наилучшим образом реализовать свои способности.





«Я довольно долго крутился в общине, потому что мои родители этим увлекаются, − говорит Илья, приверженец религии Бахаи, − эта вера максимально терпимая, она принимает все остальные религии и суть ее в единстве народов и всех верований по всему миру. Люди, которые находятся в общине – очень добры к каждому, там всегда царит приятная атмосфера».

Восьмым чудом света принято считать Сады Всемирного центра Бахаи. Протяжённость террас сверху вниз около километра, ширина меняется от 60 до 400 м. На строительство было потрачено 250 млн долларов.

Возле святилища в Хайфе намеренно не соорудили скамеек, что не располагает к долгому пребыванию на территории комплекса. Главная причина, скорее всего, то, что бахаи не любят, когда возле святого места начинают есть, пить и использовать мобильный телефон.

Члены общины опускают при рассказе о своей вере слово «религия». Человек может быть хоть православным, хоть католиком, хоть мусульманином, но при этом быть Бахаи. Если ты признаешь учение основателя веры – ты являешься «бахаи». Можно оставаться им и верить в Бога, просто не принимать активного участия в жизни общины.

Александра Чистик