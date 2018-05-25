В социальных сетях опубликовано видео странного автомобиля, рассекающего по Владивостоку, сообщает DEITA.RU.

На видео попал автомобиль Toyota Cwown, оснащенный тремя рядами сидений. На стеклах странного авто - характерный свадебные наклейки. Человек, сидящий на заднем сидении "бюджетного лимузина", показывает оператору "козу", сигнализируя о своем прекрасном расположении духа.

То чувство, "когда приехал из Чугуевки на собственном лимузине", - предполагают природу происхождения авто подписчики сообщества "Безумный Владивосток" Вконтакте.

Михаил Грач