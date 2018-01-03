Тренерский штаб сборной США по хоккею огласил список игроков, которые примут участие в Олимпийских играх - 2018 в Пхенчхане, сообщает «Deita.ru».

В состав сборной попали двое бывших игроков приморского "Адмирала" - Джонатон Блум и Джеймс Висневский. Первый стал выступать за ХК в 2015 году. В этом сезоне он провел в составе «Адмирала» 43 встречи, забросил одну шайбу и сделал 18 результативных передач. Расторг контракт с клубом в декабре 2017 года. Второй в составе приморского клуба провел в прошлом чемпионате 16 игр. Покинул команду в декабре 2016 года.

Как пишет Газета.ру, их коллегами по сборной стали: вратарь Райан Запольски («Йокерит», КХЛ), защитники: Чад Биллинc («Линчёпинг», Швеция), Уилл Борген (Государственный университет Сент-Клауда), Мэттью Гилрой («Йокерит», КХЛ), Райан Гандерсон («Брюнес», Швеция), Бобби Сангвинетти («Лугано», Швейцария), Ноа Уэлш («Векше», Швеция).

Нападающие: Марк Аркобелло («Берн», Швейцария), Крис Бурк («Хёрши», Американская хоккейная лига), Бобби Батлер («Милуоки», АХЛ), Райан Донато (Гарвардский университет), Брайан Джионта (без клуба), Джордан Гринуэй (Бостонский университет), Чэд Коларик («Адлер», Германия), Брок Литтл («Давос», Швейцария), Джон Маккарти («Сан-Хосе», АХЛ), Брайан О'Нилл («Йокерит», КХЛ), Гаррет Роу («Цуг», Швейцария), Джим Слэйтер («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Райан Стоа («Спартак», КХЛ), Трой Терри (Денверский университет). Капитаном команды назначен Брайан Джионта.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что лучшие игроки «Адмирала» попрощались с болельщиками.

Таисия Масина



