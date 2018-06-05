Супругов из Кавалеровского района Приморья лишены родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей и направили на принудительные работы, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении ФССП России по Приморскому краю.

Согласно решению суда, супруги после лишения родительских прав обязаны были выплачивать 1/8 своего дохода на каждого ребенка, а их у них двое — трехлетний сын и четырехлетняя дочь.

Чтобы ускорить процесс, суд назначил матери наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов, отцу же надлежало отработать 150. Также супруги были направлены на лечение от алкогольной зависимости в специализированное учреждение.

Однако после окончания лечения, вернувшись домой, муж и жена не злоупотребляли спиртным, но и не платили алименты, потому что от признательных работ уклонялись всем известными методами.

В итоге в рамках уголовной статьи «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей» супругов приговорили к семи месяцам принудительных работ. На данный момент они отбывают наказание в исправительном центре.

Екатерина Лапкина